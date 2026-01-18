Trzynastu Niemców

#WARTO Niemcy lądują na Grenlandii. Jak donosi „Bild”, niemieckie siły zbrojne wysłały w czwartek na Grenlandie aż 13 żołnierzy.
Biorąc pod uwagę liczebność ekspedycji, trudno mówić o prężeniu muskułów, ale już wiadomo, że do niemieckiej misji rozpoznawczej, jak zapowiedziały, zamierzają dołączyć Francja, Szwecja i Norwegia.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
