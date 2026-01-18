Trzynastu Niemców
Opinie
  Jan Pospieszalski

Trzynastu Niemców

Bundeswehra, zdjęcie ilustracyjne
Bundeswehra, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Wikimedia Commons
#WARTO Niemcy lądują na Grenlandii. Jak donosi „Bild”, niemieckie siły zbrojne wysłały w czwartek na Grenlandie aż 13 żołnierzy.

Biorąc pod uwagę liczebność ekspedycji, trudno mówić o prężeniu muskułów, ale już wiadomo, że do niemieckiej misji rozpoznawczej, jak zapowiedziały, zamierzają dołączyć Francja, Szwecja i Norwegia.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

