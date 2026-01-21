Musk nazwał go "kompletnym idiotą". Zaskakująca reakcja

Ostra wymiana zdań między mężczyznami rozpoczęła się 14 stycznia br. po tym, jak szef Ryanaira stwierdził, iż nie zainstaluje w samolotach swojej linii lotniczej technologii satelitarnego Wi-Fi Starlink, którą produkuje firma SpaceX należącą do Muska. Jako powód wskazał obawy dotyczące oporu powietrza i związanego z tym wzrostu kosztów paliwa.

"Bogaty, ale nadal idiota"

Na stanowisko szybko zareagował najbogatszy człowiek świata. Jeszcze tego samego dnia Elon Musk napisał na portalu X, że Michael O'Leary jest "źle poinformowany".

"Wątpię, czy są w stanie dokładnie zmierzyć różnicę w zużyciu paliwa" – stwierdził multimiliarder. Szef SpaceX nazwał również O'Leary'ego "kompletnym idiotą".

Słowa nie pozostały bez echa. Dwa dni później szef Ryanaira powiedział w wywiadzie dla irlandzkiej stacji radiowej Newstalk: "Nie zwracałbym żadnej uwagi na Elona Muska". – To idiota – bardzo bogaty, ale nadal idiota. Elon Musk nie ma żadnej wiedzy na temat lotów i oporu powietrza – stwierdził O'Leary.

Kłótnia z Muskiem przyniosła wzrost sprzedaży biletów

Awantura w mediach społecznościowych wywołała jednak dość nieoczekiwane skutki. Dyrektor generalny największej linii lotniczej w Europie powiedział, że jego kłótnia z Elonem Muskiem przyczyniła się do wzrostu sprzedaży biletów.

– To bardzo dobrze wpływa na nasze rezerwacje – poinformował O'Leary podczas środowej konferencji prasowej w Dublinie. Jak zaznaczył, firma prowadziła w ostatnich dniach akcję promocyjną pod tytułem "Big Idiot Seat Sale" (pol. Wielka Wyprzedaż Miejsc Dla Idiotów – przyp. red.).

– Uwielbiamy te spory PR-owe, które zwiększają liczbę rezerwacji w Ryanair – powiedział z uśmiechem szef Ryanaira. Jak zaznaczył O'Leary, linia zaoferuje Muskowi bezpłatny bilet.

