"Trochę za ostro zagrał". Trump wskazał, co musi zrobić Zełenski

W piątek wieczorem doszło do awantury z udziałem Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, która zakończyła się zerwaniem rozmów i wyrzuceniem ukraińskiego prezydenta z Białego Domu. Podczas gdy europejscy przywódcy, dyplomaci i politycy solidaryzują się z Zełenskim i zapewniają, że będą dalej wspierać Ukrainę, Biały Dom oskarża Zełenskiego, że nie chce doprowadzić do pokoju.

– On [Zełenski – red.] nie chce dostrzec praktycznej rzeczywistości tej wojny. Ona trwa od lat, jego rodacy giną, a ludzie, którzy fundowali te wysiłki, Amerykanie, mają dość płacenia tych rachunków – powiedziała rzecznik Białego Domu Karoline Leavitt, cytowana przez stację BBC.

Trump: Trochę za ostro zagrał

Donald Trump poleciał w piątek do swojej rezydencji na Florydzie. Prezydent USA przed wylotem odpowiedział na szereg pytań. Amerykański przywódca przyznał, że dla Zełenskiego "rozmowy nie poszły zbyt dobrze".

Prezydent wskazał, że chce doprowadzić do trwałego pokoju, a nie 10-letniej wojny. – Zełenski chce dalej walczyć. Nie chcemy grać w jakieś gry – dodał. Trump ocenił, że prezydent Ukrainy "trochę za ostro zagrał" i "nie jest człowiekiem, który chce pokoju".

– Nie chcę władować się w nic długoterminowego, chcę natychmiastowego pokoju. Prezydent Putin będzie chciał i chce zakończyć to. Widzieliście, co ja widziałem dzisiaj, to jest człowiek, który chce nas w to wciągnąć i walczyć dalej, a my tego nie zrobimy, nie w tym kraju – stwierdził.

Co Zełenski ma zrobić?

Jeden z dziennikarzy zapytał Trumpa, co Zełenski ma zrobić, żeby wrócić do umowy z USA. – On musi powiedzieć, że chce pokoju, a nie: Putin to, Putin tamto, same negatywne rzeczy. Musi powiedzieć, chce pokoju, nie chce walczyć – odparł prezydent USA.

– Zełenski nie ma kart w ręku, nadeszła pora, żeby odłożyć broń i doprowadzić do tego, że ludzie przestaną ginąć – mówił dalej. Trump dodał, że podpisanie umowy USA-Ukraina byłaby krokiem w dobrą stronę i mogłaby przybliżyć zakończenie wojny. – Albo możemy to zakończyć, albo nie będzie ładnie. Bo bez nas nie wygra – stwierdził.

