Adam Małysz zakażony koronawirusem

"Tydzień zaczynam niezbyt dobrą wiadomością. Po tym, jak jedna z osób, z którymi miałem kontakt w ostatnich dniach, miała pozytywny wynik testu na Covid-19, zdecydowałem poddać się badaniu. Okazało się, że zachorowałem na koronawirusa" – napisał na swoim profilu na Facebooku.



Jak dodał, choroba przebiega bezobjawowo i wyraził nadzieję, że "tak będzie do wyzdrowienia". "Ruszyły także procedury obowiązujące w takiej sytuacji, a więc między innymi kwarantanna oraz poinformowanie osób, z którymi się spotykałem" – zaznaczył Małysz.



Zwrócił uwagę, że wszyscy, którzy mieli z nim kontakt w ostatnim czasie, powinni się przebadać i podjąć niezbędne środki ostrożności, by chronić innych i ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.



"Jak wiecie, przestrzegam zasad bezpieczeństwa, ale okazuje się, że to nie wystarcza. Niech ta sytuacja będzie i dla Was przestrogą – dbajcie o siebie i uważajcie" – apeluje Małysz.

Adam Małysz zdobył cztery medale olimpijskie i sześć medali mistrzostw świata. W latach 2012–2016 pięciokrotnie uczestniczył w Rajdzie Dakar. Obecnie pełni funkcję dyrektora koordynatora ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim.