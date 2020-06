Kaczyński na konwencji Forum Młodych PiS. Padły mocne słowa

Lider Zjednoczonej Prawicy rozpoczął swoje wystąpienie od stwierdzenia, że "Polska jest i powinna pozostać wyspą wolności".

– Jeśli dzisiaj prezydent Andrzej Duda jest w Stanach Zjednoczonych i prowadzi tam rozmowy także w sferze militarnej, to on tam walczy o wolność, o polską wolność – stwierdził Kaczyński.

Dodał, że "obóz «dobrej zmiany», na którego czele stoi Andrzej Duda, to obóz wolności". – Na dziś i na jutro chcemy tej wolności, także tej szeroko rozumianej, którą może zapewnić tylko dobrze zorganizowana i bogacąca się Polska – powiedział.

– Ci, którzy uważają, że wolność, tę dobrze rozumianą, może nam zapewnić ktoś inny albo inna organizacja, to się myli albo jest naiwny, albo zły – stwierdził prezes PiS.

Kaczyński powiedział, że "jeśli w Polsce wolność ma się rozszerzać, jeśli to, co może zapewnić ludziom piękne, dobre życie ma być nie tylko marzeniem i chimerą, a przyszłością narodu, to musimy powiedzieć jasno: Andrzej Duda musi pozostać prezydentem Rzeczypospolitej".

– Wy, młodzi, powinniście być optymistami. A ja, choć niemłody, też jestem optymistą. Zwyciężymy w pierwszej turze – dodał.

Wcześniej prezes PiS jako pierwszy podpisał się pod projektem ustawy, która ma wzmocnić pozycję kobiet na rynku pracy i wyrównać ich wynagrodzenia z wynagrodzeniami mężczyzn na tych samych stanowiskach.

Czytaj także:

Terlecki do reportera TVN24: Tak powiedział prezydent?