Bielan o Trzaskowskim: Jak można tak traktować wyborców?

– Chciałbym przede wszystkim od Rafała Trzaskowskiego usłyszeć, jaki on ma program, bo to jest lekceważenie polskich wyborców, że mamy dzisiaj środę, w niedzielę są wybory, a kandydat głównej partii opozycyjnej do dzisiaj nie opublikował swojego programu – stwierdził.

Zdaniem Bielana "ten program powinien być opublikowany natychmiast po tym, jak Rafał Trzaskowski zgłosił się do tego wyścigu jako zmiennik, jako dubler pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej".

– To jest lekceważenie nie nas, nie oponentów pana Rafała Trzaskowskiego, ale lekceważenie wyborców. Jak można tak traktować wyborców? – mówił rzecznik sztabu Andrzeja Dudy.

Były lider PO Grzegorz Schetyna powiedział w środę rano na antenie Radia Plus, że Trzaskowski przedstawi swój program "do końca tygodnia". Według Schetyny "bardzo mocno" opiera się on na programie, z którym Koalicja Obywatelska szła do jesiennych wyborów parlamentarnych w 2019 roku.

Wybory prezydenckie odbędą się już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona dwa tygodnie później, 12 lipca.