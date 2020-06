Schetyna: Trzaskowski przedstawi program do końca tygodnia

Były lider PO poinformował, że do końca tygodnia Trzaskowski przedstawi swój program wyborczy. – Będzie jeszcze dwa tygodnie do drugiej tury. Programy oczywiście wygrywają i one są niezbędne – dodał.

Według Schetyny program Trzaskowskiego "bardzo mocno" opiera się na programie, z którym Koalicja Obywatelska szła do jesiennych wyborów parlamentarnych w 2019 roku.

– Dzisiaj rola prezydenta to polityka zagraniczna, to obrona, to bycie głową państwa, gwarantem konstytucji, dzisiaj Polacy oczekują od prezydenta, że będzie prezydentem ich wszystkich, niezależnym od prezesów partii. To akurat Rafał Trzaskowski gwarantuje – przekonywał były przewodniczący PO.

Schetyna skrytykował spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem na finiszu kampanii. – To wykracza poza struktury dyplomacji. Cztery dni przed wyborami w Polsce wizyta w kampanii traktowana jest przez Trumpa też jako element własnej kampanii. Nie chciałbym żeby zostały podjęte tam jakieś zobowiązania – powiedział.

Jego zadaniem "tak jak Trump nie jest faworytem w wyborach prezydenckich w USA, tak Andrzej Duda przestaje być faworytem wyborów w Polsce". – Wszystkie zobowiązania, które zostaną podjęte, muszą zostać zweryfikowane przez rzeczywistość najbliższych dni. Oczekuję od prezydenta Andrzeja Dudy wstrzemięźliwości – oświadczył.

