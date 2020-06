Wałęsa: Czy wciąż będziemy dawać się naiwnie wykorzystywać?

Współpraca wojskowa, energetyczna i współdziałanie w zakresie nowych technologii – to najważniejsze tematy rozmów Duda-Trump. Prezydenci obu państw podkreślili, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo dobre, a Polska i USA są partnerami, którzy mogą na sobie polegać.

– Najprawdopodobniej przeniesiemy wojska USA z Niemiec do Polski. Zmniejszymy liczebność żołnierzy do 25 tys. Niemcy płacą o wiele za mało, wobec tego, co powinni. Niektórzy żołnierze wrócą do USA, niektórzy trafią do innych państw, a część z nich prawdopodobnie do Polski – mówił prezydent USA Donald Trump. – Dla mnie jako prezydenta to bardzo ważne, że Polska jako pierwszy kraj po pandemii koronawirusa został zaproszony do Białego Domu – wskazał polski przywódca podczas wspólnej konferencji prasowej.

Wałęsa krytykuje

"Rok 2020 i co ? Andrzej Duda jedzie z całą świtą, za pieniądze polskiego podatnika, na kilkunastominutowe spotkanie z Prezydentem Trumpem aby się pokazać, zyskać promil głosu wyborcy, i dać zarobić amerykanom. Wolny rynek tylko dlaczego zawsze my mamy płacić rachunki innych!" – pisze Wałęsa na Facebooku.

Były prezydent przypomina: "Przed drugą wojną światową mieliśmy podpisane gwarancje traktaty porozumienia i co ? jak to się skończyło? Walczyliśmy na wszystkich możliwych frontach II wojny światowej i na koniec oddano nas ZSRR i co?! Związek Radziecki skorzystał z prezentu i łupił nas ile mógł".