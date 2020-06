Szef BBN odpowiada Trzaskowskiemu: Proszę o trochę rzetelności

Z powodu wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu kandydat KO Rafał Trzaskowski opublikował list adresowany do głowy państwa. Napisał w nim m.in., że po spotkaniu z Donaldem Trumpem oczekuje od Andrzeja Dudy "jednoznacznej deklaracji, że nie ma teraz ani w przyszłości planów do przenoszenia amerykańskiej broni atomowej na teren Polski".

"Obecność sojuszniczych wojsk na terenie RP podnosi nasz potencjał obronny, jednak obecność broni nuklearnej zwiększa niebezpieczeństwo prewencyjnego, wrogiego uderzenia na terytorium naszego kraju. Takiej jasnej deklaracji oczekują miliony naszych obywateli, zaniepokojonych doniesieniami medialnymi w tej sprawie. Nie może tutaj być miejsca na niedopowiedzenia i ustalenia «za plecami» opinii publicznej" – czytamy w liście Trzaskowskiego.

Kandydatowi KO odpowiedział Paweł Soloch, szef BBN. "Panie Rafale Trzaskowski, bardzo proszę o trochę rzetelności w sprawach bezpieczeństwa. Kwestia przeniesienia do Polski broni nuklearnej nie jest i nie była przedmiotem rozmów polsko-amerykańskich. To zbyt poważny temat, aby dezinformować Polaków. Wystarczy, że robi to Sputnik" – napisał Soloch na Twitterze.