"Opowiedziałem o tarczy antykryzysowej". Morawiecki rozmawiał z Johnsonem

"Rozmawialiśmy o dwustronnych relacjach naszych państw, bezpieczeństwie międzynarodowym, a także na temat sytuacji Polaków w Wielkiej Brytanii w czasie pandemii" – przekazał szef polskiego rządu.

"Opowiedziałem Premierowi Johnsonowi o wprowadzeniu tarczy antykryzysowej o wartości około 15 proc. PKB. Zaznaczyłem, że wychodząc z kryzysu wywołanego pandemią, Polska planuje koncentrować się na innowacyjnych sektorach gospodarki, a także inwestycjach. Zgodziliśmy się, co do tego, że to najlepsza droga do powrotu do wzrostu gospodarczego" – wskazał Morawiecki.

Szef rządu poinformował, że z Johnsonem zgodzili się "również na przyjęcie dokumentu wskazującego główne kierunki współpracy dwustronnej w wielu obszarach – w tym w odniesieniu do polityki klimatycznej i energetycznej, technologicznej oraz bezpieczeństwa wewnętrznego".