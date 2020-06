Bieniuk usłyszał wyrok. Chodzi o rozprowadzanie narkotyków

Prezydent: To nasza dziejowa szansa. Polska mnie nie męczy, mogę dla niej pracować od świtu do nocy

– Zbudowaliśmy przez pięć lat bazę do dalszego rozwoju. To baza pewności materialnej. To jest fundament i pytanie, co dalej. Dalej jest doprowadzenie nas na przeciętny poziom zamożności kraju zachodnioeuropejskiego. Polska rodzina musi...