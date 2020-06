Bałagan na zapleczu

To nie była zwyczajna kampania wyborcza, bo trwająca pandemia przewróciła większość politycznych planów do góry nogami. Zmiana terminu wyborów, potem zmiana głównego kontrkandydata Andrzeja Dudy nie ułatwiły sztabowcom pracy. Wejście do gry Rafała Trzaskowskiego zamiast Małgorzaty Kidawy-Błońskiej całkowicie zmieniło dynamikę trwającej kampanii. Właściwie trzeba ją było zacząć zupełnie od nowa.