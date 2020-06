"Będzie teraz cierpliwym grzybiarzem". Emilewicz o wyniku prezydenta

– Niekwestionowanym zwycięzcą pierwszej tury wyborów prezydenckich jest prezydent Andrzej Duda. A drugim zwycięzcą jest demokracja. Mamy rekordowo wysoką frekwencję, przy której prezydent nie tylko uzyskuje bardzo znaczącą przewagę, ale także poszerza swoją bazę. Mamy 3 mln więcej głosów niż w 2015 r., 2 mln więcej głosów niż kolejny na liście Rafał Trzaskowski – wskazała wicepremier Jadwiga Emilewicz tuż po ogłoszeniu exit poll po pierwszej turze wyborów.

Minister rozwoju zaznacza, że najbliższe dwa tygodnie będą niezwykle trudne: – To jest ten moment, kiedy zawodnicy wkładają nowe buty i wybiegają jeszcze raz, już na ostatni bieg. To będzie bieg wymagający.

Emilewicz pytana o to, gdzie Duda będzie szukał głosów poparcia, minister rozwoju odpowiedziała: – Myślę, że prezydent Andrzej Duda w tej części kampanii, tak jak i w minionych kilku tygodniach, będzie takim cierpliwym grzybiarzem. Bo to, że jego naturalna baza polityczna poszła dzisiaj bardzo solidnie do wyborów i oddała swój głos, to już wiemy. Teraz będzie sięgał do wszystkich innych elektoratów.

Czytaj także:

I tura wyborów prezydenckich dla Andrzeja Dudy, ale będzie dogrywkaCzytaj także:

Gowin: Rezultat prezydenta bardzo dobry, ale najlepszy wynik osiągnął kto innyCzytaj także:

Prof. Dudek o wyborach prezydenckich: Walka będzie zacięta do końca