Owsiak dziękuje Trzaskowskiemu: Ja momentami nie wyrabiam

Według danych przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą z 87,16 proc. obwodów, zwiększyła się przewaga pomiędzy ubiegającym się o reelekcję prezydentem a kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Wynika z nich bowiem, że Andrzej Duda uzyskał 45,24 proc. głosów (7 mln 246 tys. 743), a Rafał Trzaskowski 28,92 proc. (4 mln 632 tys. 734 głosów).

Jerzy Owsiak zamieścił wpis, w którym podziękował Trzaskowskiemu za próby pogodzenia Polaków. "Dziękuję, że był Pan z nami podczas tej srogiej i chaotycznej drogi do wyborów. Dzięki za furę uśmiechu i dobrych oraz kulturalnych słów. Ja momentami nie wyrabiam i w słowach nie przebieram, dlatego potrafię docenić to, co płynie do moich uszu z politycznej sceny. Tak łatwo przecież nienawidzić i rozsiewać złość i upokorzenie" – napisał.

Owsiak podziękował również Trzaskowskiemu za to, że nie próbował "przebrać swoich kontrkandydatów w demony i dzikie stwory".

"Dzięki za dzisiejszy wynik - kupa Narodu Panie Rafale chce budować ten kraj z myślą o sukcesie i szacunku dla nas od innych!" – podkreślił. Szef WOŚP dodał, że sam chce tworzyć Polskę ze wszystkim "bez względu na orientację polityczną, religijną i seksualną".

