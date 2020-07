Nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia. Chodzi o obowiązkową kwarantannę

Giertych napisał list. Cenckiewicz: To jest tak szokujące, że zakonnica na pasach przy tym to nic

To jest tak szokujące, że zakonnica na pasach przy tym to nic – napisał na Twitterze Sławomir Cenckiewicz. To komentarz do listu Romana Giertycha opublikowanego na łamach "Gazety Wyborczej".