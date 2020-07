"Co za kretyni". Lis o reakcji Niemców na wypowiedzi polityków PiS

Piątkowy "Fakt" szokuje okładką. Gazeta odnosi się do sprawy głośnego ułaskawienia, o którym niedawno pisała "Rzeczpospolita". Prezydent miał zastosować prawo łaski wobec osoby skazanej za zgwałcenie małoletniego krewnego. O zastosowanie takich środków prosiła sama pokrzywdzona (obecnie już pełnoletnia osoba), a samo ułaskawienie dotyczyło jedynie zakazu zbliżania się, gdyż inne kary były dawno wykonane.

Do publikacji gazety odniósł się Adam Bielan. – Jest rzeczą haniebną, że sztabowcy Rafała Trzaskowskiego i ich media, szczególnie jest to bulwersujące gdy mówimy o mediach zagranicznych, które tutaj w Polsce powinny trzymać się z daleka od procesu wyborczego – mówił gość Jedynki.

– Granice zostały przekroczone. Ta gazeta po raz kolejny stosuje takie metody. Była już przecież sprawa śmierci syna pana premiera Leszka Millera. Mamy podobny zabieg – wskazywała natomiast wicepremier Beata Szydło.

Do wypowiedzi polityków PiS odniósł się Tomasz Lis. "Gdy do Niemiec dotrą słowa Bielana i innychPIS/ owców, to reakcja będzie tylko jedna. Wzruszenie ramion i słowa „co za kretyni”" – oceniła na Twitterze redaktor naczelny tygodnika "Newsweek".