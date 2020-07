Bosak: Tusk straszył PiS-em, Duda straszy niemieckimi mediami

Prowadzący rozmowę z Polsat News Bogdan Rymanowski, nawiązując do słów prezydenta Dudy dotyczących okładki dzisiejszego "Faktu", zapytał swojego rozmówcę, czy jego zdaniem "Niemcy chcą w Polsce wybrać prezydenta". – To jest dalszy ciąg polityki straszenia. Tak jak Tusk straszył PiS-em, tak prezydent Andrzej Duda straszy niemieckimi mediami. Redakcja opublikowała materiały, które są prawdziwe, to o co mieć tu pretensje? – pytał.

– Każdy, kto bierze tabloidy do ręki wie, że to są gazety polegające na szukaniu sensacji, na wyostrzaniu informacji – powiedział Bosak. Dopytywany, czy usprawiedliwia okładkę "Faktu" odparł: "nie, ja jej nawet dokładnie nie czytałem".

Polityk Konfederacji pytany o decyzję prezydenta o ułaskawienie pedofila odparł, że "w ogóle tej sprawy nie komentuje". – Uważam, że to temat zastępczy, o którym większość opinii publicznej, która nie miała akt w rękach, nie ma żadnej wiedzy. I każdy teraz będzie mądry. Celowo tego tematu nie komentuję, bo powinniśmy się odnosić do planów polityki zagranicznej, obronnej, gospodarczej, a nie jakiejś konkretnej decyzji, której kulisów nikt nie zna – mówił gość Polsat News.