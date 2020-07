"Jako Polka, protestuję!". Pawłowicz: Depczą po rodzinie z nienawiści do prezydenta

Piątkowy "Fakt" wywołał swoją okładką prawdziwą burzę. Gazeta odnosi się do sprawy głośnego ułaskawienia, o którym niedawno pisała "Rzeczpospolita". Prezydent miał zastosować prawo łaski wobec osoby skazanej za molestowanie seksualne małoletniego krewnego. O zastosowanie takich środków prosiła sama pokrzywdzona (obecnie już pełnoletnia osoba), a samo ułaskawienie dotyczyło jedynie zakazu zbliżania się, gdyż inne kary były dawno wykonane. Na okładce umieszczono duże zdjęcie prezydenta Andrzeja Dudy i dokładny opis działań pedofila.

Sprawę skomentowała była poseł PiS Krystyna Pawłowicz.

"Atakowanie URZĘDUJĄCEGO PREZYDENTA RP przez ZAGRANICZNY tabloid wydawany w Polsce,by w oczach polskich obywateli zniesławić go INSYNUACJĄ o NAJPODLEJSZĄ, CIĘŻKĄ ZBRODNIĘ przeciwko DZIECIOM.!!??I to w ważnym dla losów Polski momencie.....!!!!!!??? Jako Polka,PROTESTUJĘ!" – napisała na Twitterze. "A przede wszystkim KRZYWDA RODZINY po której tabloid depcze z nienawiści do Prezydenta RP..." – dodała.

Wczoraj minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, a także minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński zrezygnowali z prenumeraty tabloidu w swoich resortach.