Włodzimierz Lubański poparł Trzaskowskiego

Wybory prezydenckie. Politolog kreśli dwa scenariusze

Jeżeli będzie mobilizacja małych miast i wsi, to stawiam na Andrzeja Dudę. Jeśli nie, to takie same szanse na zwycięstwo ma Rafał Trzaskowski – mówi DoRzeczy.pl prof. Kazimierz Kik, politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.