Biden zatwierdził ściśle tajny plan. To wytyczne dot. użycia broni nuklearnej

O ściśle tajnym planie nuklearnym pisze amerykański dziennik "New York Times". Dokument zawierający wytyczne ws. użycia broni nuklearnej został zatwierdzony przez Joe Bidena już w marcu. Do tej pory jednak Biały Dom nie podał tej informacji do wiadomości publicznej.

Ściśle tajny dokument. Co Biden nakazał amerykańskim siłom zbrojnym?

Gazeta podkreśla, że ta aktualizowana co cztery lata strategia jest tak ściśle tajna, że nie istnieją jej kopie elektroniczne. Jest tylko niewielka liczba wersji papierowej dokumentu. "Jednak w ostatnich wypowiedziach dwaj wysokiej rangi urzędnicy administracji mieli możliwość nawiązania do rewizji strategii" – wskazał "NYT".

Jak czytamy, przywódca nakazał w niej siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych przygotowanie się do możliwej, skoordynowanej konfrontacji nuklearnej z Rosją, Chinami i Koreą Północną. Zaktualizowana strategia po raz pierwszy szczegółowo analizuje, czy USA są przygotowana do reagowania na potencjalne kryzysy nuklearne, które mogą wybuchnąć jednocześnie lub sekwencyjnie, z wykorzystaniem kombinacji broni nuklearnej i konwencjonalnej.

"Uwzględnić wielu przeciwników". Nowa strategia USA dot. użycia broni nuklearnej

Cytowany przez dziennik Vipin Narang, strateg nuklearny z uczelni w Massachusetts (MIT), który jeszcze w lipcu pracował w Pentagonie podkreślił, że "prezydent niedawno wydał zaktualizowane wytyczne dotyczące użycia broni nuklearnej, aby uwzględnić wielu przeciwników uzbrojonych w broń nuklearną".

– W szczególności uwzględniały one znaczący wzrost rozmiarów i różnorodności arsenału nuklearnego Chin – wskazał.

W artykule pojawia się też wypowiedź dyrektora Rady Bezpieczeństwa Narodowego ds. kontroli zbrojeń i nierozprzestrzeniania broni. Nowa strategia uwydatnia "konieczność jednoczesnego odstraszania Rosji, ChRL i Korei Północnej" – poinformował Pranay Vaddi.

Czytaj też:

"Jest jedna czerwona linia". Łukaszenka ostrzega: Odpowiedź będzie natychmiastowaCzytaj też:

"Kursk to próba generalna inwazji NATO na Rosję"Czytaj też:

USA: Darmowe wazektomie i aborcje dla Demokratów