Przełomowa decyzja USA w sprawie Ukrainy. Co myślą Polacy?

Kilka dni temu prezydent USA Joe Biden zezwolił Ukrainie na uderzenie w Rosję bronią dalekiego zasięgu. W nocy z 18 na 19 listopada Ukraina przeprowadziła pierwszy atak ATAMCS na terytorium Rosji, uderzając w rosyjski skład amunicji w Karaczowie w obwodzie briańskim.

Co o decyzji Bidena myślą Polacy? "Jak ocenia Pani/Pan decyzję USA o zgodzie na atakowanie amerykańską bronią celów w głębi Rosji przez Ukrainę?" – takie pytanie pracownia SW Research postawiła w najnowszym sondażu dla rp.pl.

32,9 proc. badanych odpowiedziało, że ocenia tę decyzję pozytywnie, podczas gdy 24,9 proc. ankietowanych jest przeciwnego zdania, a 26,3 proc. nie ma zdania. 15,9 proc. uczestników sondażu nie słyszało o decyzji Bidena. Częściej pozytywnie o pozwoleniu USA wypowiadają się mężczyźni niż kobiety (wynik 40,5 proc. w grupie mężczyzn i 26,2 proc. w grupie kobiet).

Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research, dodaje w rozmowie z portalem, że aprobata dla tej sprawy rośnie wraz z wiekiem (do 24 lat – 23 proc., powyżej 50 lat – 50 proc.). – Pozytywne zdanie o decyzji USA posiada co druga osoba (49 proc.) z dochodem między 5001 a 7000 PLN oraz nieco mniejszy odsetek (46 proc.) respondentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Tak samo wypowiada się 47 proc. badanych z miast o wielkości od 200 do 499 tys. mieszkańców – dodaje Zimolzak.

Zgoda Bidena na ataki w Rosji i nowa doktryna jądrowa Putina

We wtorek prezydent Rosji Władimir Putin obniżył próg użycia broni nuklearnej po tym, jak administracja prezydenta USA Joe Bidena dała Ukrainie zgodę na wystrzeliwanie w głąb Rosji amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu – ATACMS. Tego samego dnia Siły Zbrojne Ukrainy po raz pierwszy użyły ich do zniszczenia arsenału wojsk rosyjskich w obwodzie briańskim. Moskwa uznała ten atak za poważną eskalację.

Kolejna decyzja Bidena ws. Ukrainy

Prezydent Joe Biden zatwierdził dostarczenie Ukrainie min przeciwpiechotnych – podaje agencja Reuters, powołując się na przedstawiciela władz USA.

Decyzja Bidena może pomóc spowolnić rosyjskie postępy na wschodzie kraju, zwłaszcza jeśli miny przeciwpiechotne zostaną wykorzystane wraz z innymi środkami bojowymi ze Stanów Zjednoczonych – podkreśla Reuters.

Ukraina miała zobowiązać się do nieużywania tych min na obszarach zamieszkanych przez cywilów i do rozmieszczania ich tylko na własnym terytorium.

