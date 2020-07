"Tyle się zmieniło w naszym życiu przez 5 lat". Spot prezydenta o młodych

Narracja w spocie została skierowana do osób młodych, które w wyborach w 2015 głosowały po raz pierwszy.

– Tyle się zmieniło w naszym życiu przez 5 lat, otworzyło się tak wiele szans i możliwości przed każdym z nas. Czy potrafimy utrzymać coś, co jest tak blisko, na wyciągnięcie dłoni? Zrozumieliśmy, że mamy także obowiązki i to ten czas kiedy w końcu wspinamy się na szczyt i razem budujemy nową Polskę, wspólnie i bez kompleksów, bo jesteśmy świadomi i znamy naszą wartość. Pamiętamy nasze pierwsze wybory i dziś jest tak samo – mówi narratorka nowego klipu prezydenta.

– Współczesny patriotyzm i to jak myślimy o Polsce, jej przyszłości i szansach jakie stoją przed naszą Ojczyzną ma twarz młodych pięknych dziewczyn i chłopaków, niezliczonej ilości małych dzieci dla których polskość nie jest pustym sloganem. To powód do dumy i wola uczestniczenia w pozytywnych zmianach naszego kraju – mówi w rozmowie z portalem 300polityka.pl jeden z autorów spotu wyborczego Andrzeja Dudy.