Bardzo dobry początek wyprawy

Dlatego po wizę poleciałem do sąsiedniej Wenezueli, a gdybym tam wizy nie dostał, miałem gotowy plan B – łodzie do „importu” piwa, które dyskretnie pokonują rzekę graniczną. Wiedziałem, że istnieją, choć nigdy tam wcześniej nie byłem. Na każdej rzece granicznej w Ameryce Południowej są takie łodzie. „Import” piwa to pewnik, którego możesz się trzymać.