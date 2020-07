Kaleta: Podobnie mówił Trzaskowski. Nikt z tego problemu nie robił

Podczas debaty w Końskich (woj. świętokrzyskiej) prezydent został zapytany o szczepionki na COVID-19. – Jeżeli chodzi o szczepionkę. Absolutnie nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych. Powiem państwu otwarcie: ja osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę – mówił.

– Uważam, że szczepienia na koronawirusa absolutnie nie powinny być obowiązkowe – oświadczył prezydent. – Kto chce, jeżeli będzie szczepionka, niech się zaszczepi, ale kto nie chce – to jest jego osobista decyzja – dodał.

"STOP MANIPULACJI! Uważam, że ewentualne szczepienie przeciw koronawirusowi nie powinno być obowiązkowe. Tak jak nie są obowiązkowe szczepienia przeciw grypie. Co do innych chorób (polio, gruźlica, szkarlatyna itp.), to zupełnie co innego. Inna rozmowa" – napisał następnie prezydent Andrzej Duda na Twitterze.

Tę sytuację komentował wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. –Prezydent jasno, w wielu wypowiedziach, nawet nie tylko z ostatnich kilkudziesięciu godzin odnosił się do kwestii szczepień, przede wszystkim do szczepionki na koronawirusa. Szczepionka na koronawirusa, mówił prezydent od dwóch miesięcy, że wobec osób dorosłych zasadą powinna być dobrowolność i co jest istotne w tej dyskusji, co wielu komentatorów wczoraj przeoczyło, w podobny sposób wypowiedział się Rafał Trzaskowski. Nikt z tego problemu nie robi. Mówił o dobrowolności osób dorosłych, a kiedy mówił o tym prezydent Duda, próbuje się imputować, że nie dba o zdrowie Polaków – stwierdził Kaleta w „Rozmowie Piaseckiego” TVN24.