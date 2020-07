Otoka-Frąckiewicz: Największym przegranym tych wyborów są media

Otoka-Frąckiewicz wskazuje, że za nami "najdziwniejsza debata prezydenta w historii naszego kraju, kontynentu, globu, galaktyki". – Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda postanowili zorganizować sobie debaty sami ze sobą. Trzaskowski zaprosił dziennikarzy, ale to mu na dobre nie wyszło, bo to, co się wydarzyło podczas tych pytań i odpowiedzi było karkołomne i karygodne, niż sam pomysł debaty. Zamiast robić takie rzeczy, które do niczego nie prowadzą, oprócz wrzasków, emocji, to wystarczyłoby zrobić inaczej – mówi.

Publicysta nie szczędzi też ostrych słów dziennikarzom. – Nikt nie chce słuchać tego, co mają do powiedzenia dziennikarze. Wszyscy dziennikarze związani z partiami przekroczyli próg bólu i wiadomo, jakie pytania mogą zadać kandydatowi, żeby zrobić mu lepiej lub gorzej. Nie jesteście do niczego potrzebni – wskazuje.