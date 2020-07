Prezydent Duda: Jest wiele obaw, że będziemy realizowali obce roszczenia

W Wieliczce prezydent Andrzej Duda zapewniał, że nie zgodzi się na to aby inne państwa narzucały nam swoje ustawodawstwo.

– Jest wiele różnych obaw, że będziemy realizowali jakieś obce roszczenia wynikające z ustaw, przyjmowanych nawet w sojuszniczych nam państwach, ale chcę jasno powiedzieć, jako prawnik i jako polityk, proszę państwa, żadne ustawodawstwo, które jest przyjmowane w obcych krajach, nie obowiązuje u nas. A dopóki ja jestem Prezydentem RP, nie będzie obowiązywało. Ja się na to zwyczajnie nie zgodzę – podkreślił.

– Podobnie jak nie zgodzę się na wprowadzanie do polskiego prawa konstrukcji, które premiują jedne grupy etniczne w stosunku do innych grup etnicznych i w nieusprawiedliwiony sposób przyznają jakieś dodatkowe uprawnienia czy korzyści. To jest niezgodne z polską konstytucją, ja się na to nigdy nie zgodzę – dodawał prezydent.