Bulwersujące doniesienia z Wielkopolski. 300 zł za głos na Trzaskowskiego

300 złotych premii za głos na Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich zaproponował swoim pracownikom szef jednej z dużych wielkopolskich firm. Przed wrzuceniem karty do urny trzeba zrobić jej zdjęcie. Pieniądze mają być wypłacane przy najbliższej wypłacie – opisuje serwis.

– Nie byłem przymuszony, żebym zmienił swoją kandydaturę, jestem przy niej, a dodatkowo jeszcze coś tam może wpadnie – mówi jeden z pracowników zakładu. Inny wskazuje: – Skreślę tego Trzaskowskiego, zrobię zdjęcie, a następnie skreślę Dudę i głos nie będzie ważny.

Przedsiębiorstwo, o którym mowa, ma główną siedzibę ma w Chociczy w powiecie średzkim. W jedenastu dużych magazynach budowlanych na terenie Wielkopolski zatrudnia łącznie kilkaset osób. Władze powiatu są oburzone działaniem przedsiębiorcy.

Przekupstwo wyborcze jest niezgodne z prawem. – Jeśli uprawniony do głosowania przyjmie jakąś korzyść, np. korzyść majątkową za to, że uległ presji i oddał swój głos w sposób niezgodny z własnym przekonaniem, to w takiej sytuacji mamy do czynienia z przestępstwem przekupstwa wyborczego. Takie zachowania są niedopuszczalne. Po pierwsze dlatego, że to komitety wyborcze prowadzą kampanię wyborczą. Po drugie dlatego, że mamy tu do czynienia z perfidnym zachowaniem. Wykorzystywany jest stosunek zależności służbowej, aby wpłynąć na preferencje polityczne – mówi radca prawny dr Rafał Wrzecionek.

Zarząd firmy nie odpowiedział na pytania portalu poznan.tvp.pl.