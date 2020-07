"Polska to mój dom". Lidia Staroń zdradziła, na kogo zagłosuje

W swoim oświadczeniu senator niezależna przypomniała, jak była w Platformie Obywatelskiej i blokowane były jej starania, aby pomóc ludziom. Jak powiedziała, te wybory to "wybór pomiędzy wiarygodnością wyrażającą się w dotrzymaniu znacznej części obietnic, a cynicznym składaniem zapewnień bez pokrycia". – Dla mnie to bardzo ważne. Chodzi o sprawy zwykłych ludzi. Jak słyszę ten potok słów z ust wiceprzewodniczącego PO, który nawet nie pamięta, że był posłem, działaczem partii, wtedy przypominam sobie wielokrotne publiczne obietnice najważniejszych polityków PO, których nie tylko nie mieli zamiaru zrealizować, ale ta partia aktywnie utrudniała mi działania na rzecz zwykłych ludzi – mówiła.

W ocenie Lidii Staroń, te wybory "to także wybory pomiędzy walką o sprawny wymiar sprawiedliwości, a pomiędzy wymiarem niesprawiedliwości". – Czy sądy mają wymierzać sprawiedliwość i być po stronie ludzi, czy tylko wydawać wyroki. Niedzielne głosowanie, to także wyborów pomiędzy poprawnością polityczną, a wręcz przemocą tej poprawności, a możliwością wyboru: ochroną godności, prawa do wychowania dzieci. To wybór między wartościami, zasadami, a moralnym terrorem. Dość pogrążania Polski w wojnie ideologicznej, walki z rodziną, a także indoktrynacją dzieci, wtłaczającą im treści różnych ideologii wbrew woli ich rodziców. Co istotne, nie chodzi tu tylko o wybór między Dudą a Trzaskowskim. Chodzi o Polskę. Gra toczy się o uczciwość i wiarygodność w życiu publicznym. Państwo, które stoi po stornie ludzi, a nie układów. O wolność słowa, a także możliwość krytykowania, choćby wyroków sądu. Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Ochronę dzieci przed demoralizacją, a także o szacunek do samych siebie i drugiego człowieka. W końcu, to wybór między tożsamością, a brakiem korzeni i relatywizacją rzeczywistości, i działaniem zgodnie z zasadą mądrości etapu – tłumaczyła w swoim oświadczeniu.

Przypomnijmy, żeLidia Staroń, jeszcze jako posłanka Platformy Obywatelskiej interweniowała w sprawie Zbigniewa Parowicza, któremu za drobny dług zabrano gospodarstwo rolne. Egzekucję, po sprzedaży gospodarstwa za wadium, nadzorował sędzia Paweł Juszczyszyn. Rolnik zmarł przed rokiem.