Kto poparł Dudę, a kto Trzaskowskiego? [ANALIZA]

Rafał Trzaskowski największe poparcie uzyskał wśród wyborców z wykształceniem wyższym. Zagłosowało na niego 65,9 proc. takich wyborców. W tej grupie na urzędującego prezydenta głos oddało 34,1 proc. badanych. Największy elektorat Andrzej Duda zdobył wśród wyborców z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym, gdzie zagłosowało na niego 77,3 i 74,7 proc. obywateli. Z kolei wśród osób z wykształceniem średnim i pomaturalnym poparcie dla obu kandydatów rozłożyło się niemal po równo (50,3 proc. zagłosowało na Andrzeja Dudę, a 49,7 proc. na Rafała Trzaskowskiego.

Miasta i wsie

Najwięcej głosów wyborców mieszkających na wsi zdobył prezydent Andrzej Duda, na którego zagłosowało tam 63,2 proc. wyborców. Z kolei w miastach wygrał Rafał Trzaskowski, a im większy ośrodek miejski, tym jego przewaga większa. Największe poparcie Trzaskowski zdobył w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców – 66,5 proc.

W ośrodkach miejskich do 50 tys. mieszkańców przewaga kandydata Koalicji Obywatelskiej wyniosła niewiele ponad 7 pkt. proc. – Trzaskowski zdobył 53,8 proc. głosów, a prezydent Duda 46,2 proc. W miastach do 200 tys. mieszkańców było to odpowiednio 51 proc. do 49 proc., a w miastach do 500 tys. – 61,9 proc. do 38,1 proc. W miastach powyżej pół miliona mieszkańców przewaga wiceszefa PO była największa: zdobył tam 66,5 proc. głosów; urzędujący prezydent uzyskał poparcie 33,5 proc. mieszkańców metropolii.

Podział na województwa

Kandydat KO Rafał Trzaskowski wygrał w dziewięciu województwach, a popierany przez PiS prezydent Andrzej Duda w siedmiu. Według sondażu Trzaskowski zwyciężył w województwach: pomorskim (66,4 proc.), lubuskim (63,1 proc.), zachodniopomorskim (63,1 proc.), dolnośląskim (58,6 proc.), opolskim (55,6 proc.), w wielkopolskim (55,3 proc.), kujawsko-pomorskim (53,9 proc.), warmińsko-mazurskim (53,1 proc.), śląskim (52,3 proc.).

Andrzej Duda wygrał w województwach: podkarpackim (72,6 proc. głosów), lubelskim (64,4 proc.), świętokrzyskim (63,4 proc.), podlaskim (60 proc.), łódzkim (57,1 proc.), małopolskim (57,2 proc.) i mazowieckim (51 proc.).

