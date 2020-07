Zaskakujące zmiany w TVN. Wiemy, kto zastąpi Pochanke

Wczoraj podano informację, żeJustyna Pochanke odchodzi z TVN24. Dziennikarka związana była z tą stacją przez 19 ostatnich lat. Dziennikarka wysłała do pracowników TVN24, z której wynika, że to ona podjęła decyzję o odejściu. "Nie planowałam tego, ale takie nieplanowane decyzje są najuczciwsze. A to jest moja decyzja. Chciałam się z Wami pożegnać" – napisała w pożegnalnym mailu.

"W lipcu do zespołu Faktów TVN i TVN24 dołącza Piotr Kraśko. Do tej pory dziennikarz był gospodarzem „Faktów z zagranicy” w TVN24 BIS i współprowadził weekendowe wydania „Dzień Dobry TVN”. Jeszcze w lipcu poprowadzi główne wydania Faktów TVN i Fakty po Faktach w TVN24" – poinformowano w dzisiejszym komunikacie TVN Discovery Polska.

– To wielki zaszczyt dołączyć do tak fantastycznej ekipy, którą od lat szczerze podziwiam – stwierdził Piotr Kraśko. – Wierzę, że to początek niezwykłej zawodowej przygody i najwspanialszego dziennikarskiego wyzwania – dodał.



Justyna Pochanke rozpoczęła swoją współpracę z TVN24 w 2001 roku. Trzy lata później została prowadzącą głównego wydania serwisu informacyjnego "Fakty". Wcześniej związana była z Radiem ZET.

Piotr Kraśko, który zastąpi dziennikarkę, z TVN24 i TVN24 BIS związany jest od czterech lat. Wcześniej pracował w TVP jako korespondent, prowadził główne wydanie „Wiadomości”i był ich redaktorem naczelnym.