Będzie rekonstrukcja rządu? Wicepremier odpowiada

Po wygranych przez Andrzeja Dudę wyborach prezydenckich, za kulisami mówi się o możliwych zmianach w rządzie Mateusza Morawieckiego. Jadwiga Emilewicz była o to pytana w Radiu Plus.

– Pewnie o rekonstrukcji, jeśli ona nastąpi, będziemy rozmawiali po wakacjach. Zdecydują liderzy partii, liderzy obozu Zjednoczonej Prawicy – stwierdził wicepremier, dodając, że dziś "przede wszystkim chcemy cieszyć się ze zwycięstwa Andrzeja Dudy".

– To czas na to żeby podziękować wyborcom, wszystkim, temu niezwykle zmobilizowanemu społeczeństwu, które tak licznie stanęło przy urnach w drugi wakacyjny weekend. To bezprecedensowa skala. Święto demokracji uczciliśmy w sposób właściwy – oceniła Emilewicz, która stanowisko wicepremiera objęła po rezygnacji Jarosława Gowina.

W poniedziałek wieczorem PKW podała oficjalne wyniki wyborów prezydenckich po przeliczeniu głosów ze wszystkich komisji. Zwyciężył Andrzej Duda z wynikiem 51,03 proc. Na Rafała Trzaskowskiego głosowało 48,97 proc. Frekwencja wyniosła 68,18 proc.

Czytaj także:

Chcą wyeliminować Gowina? "Dobrze pan wie, co dzieje się za kulisami"