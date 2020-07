Rzecznik rządu: Każdy minister musi być gotowy, by zmienić swoje stanowisko

– Oczywistym jest, że każdy minister musi być gotowy by zmienić swoje stanowisko. W każdej chwili, nie tylko po wyborach. Na razie powinniśmy się cieszyć, że wygraliśmy te wybory, że Andrzej Duda przez kolejne 5 lat będzie prezydentem i że obóz Zjednoczonej Prawicy otrzymał takie wotum zaufania od obywateli – podkreślał Piotr Muller w TVP.

Koalicja polskich spraw

– Prezydent Andrzej Duda jeszcze przed wyborami był pomysłodawcą stworzenia szerszej koalicji, koalicji polskich spraw. Nie musi to być od razu koalicja rządowa, ale w określonych sprawach taka koalicja byłaby pożyteczna dla Polski. A prawdą jest, że jeżdżąc po kraju spotykaliśmy wójtów, starostów, również z innych partii, którzy wyrażali chęć współpracy – mówił dalej rzecznik rządu.

– Mowa była o współpracy politycznej, również o współrządzeniu na poziomie samorządów. Na poziomie ogólnopolskim do takich deklaracji nie dochodzi. Wiemy, że są różne zdania w tym zakresie. Uważam, że warto zacząć od określonych projektów, łatwiej jest wtedy rozmawiać o współpracy w innych projektach – dodawał.

Dopytywany, czy oznacza to otwartą drogę, by zmienić układ większościowy w Senacie i niektórych sejmikach, stwierdził, że "trudno powiedzieć". – W Senacie obecnie sytuacja jest jasna, nie mamy większości. Natomiast nie wykluczam, że działania marszałka Grodzkiego, które są często negatywnie oceniane również przez większość senacką, mogą doprowadzić w przyszłości do jakiś korekt w Senacie. Obecnie za wcześnie by o tym mówić – stwierdził rzecznik rządu.

