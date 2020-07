Autobusy firmy Arriva znów będą jeździły po Warszawie

Jak informuje portal Życie Stolicy, ZTM dopuścił firmę Arriva do ponownego świadczenia usług dla mieszkańców Warszawy. Stało się to po spotkaniu przedstawicieli władz stolicy z przedstawicielami niemieckiej firmy.

Arriva musiała udowodnić, że jest w stanie wciąż świadczyć usługi i zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pasażerów. Równocześnie kontrolerzy ZTM będą sprawdzać, czy przewoźnik zmienił procedury związane z zatrudnianiem kierowców.

Do zawieszenia współpracy między ZTM a Arrivą doszło po dwóch wypadkach spowodowanych przez kierowców niemieckiej firmy. W wyniku pierwszego z nich zginęła jedna osoba, a dwadzieścia zostało rannych. Do wypadku doszło na Trasie Toruńskiej, kiedy młody kierowca autobusu, będący pod wpływem narkotyków spadł z wiaduktu. Do drugiego zdarzenia doszło na warszawskich Bielanach, gdzie kierowca staranował cztery samochody i latarnię, w wyniku czego obrażenia odniosła jedna osoba.

