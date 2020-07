"Rz": Tak Rosjanie dodzwonili się do Andrzeja Dudy

Do rozmowy dwójki rosyjskich pranksterów, Władimiar Kuzniecowa i Aleksieja Stoljarowa z Andrzejem Dudą doszło w poniedziałek, 13 lipca. Prezydent myślał, że rozmawia z Antonio Gutteresem, sekretarzem generalnym ONZ. Nagranie trafiło do sieci.

Według ustaleń "Rzeczpospolitej" najpierw Kuzniecow zadzwonił do sekretariatu Kancelarii Prezydenta z prośbą o krótką, kurtuazyjną rozmowę gratulacyjną. To nikogo nie zdziwiło, ponieważ w powyborczy poniedziałek wielu przywódców i polityków dzwoniło z gratulacjami do Andrzeja Dudy.

Zanim doszło do rozmowy, do komików oddzwaniano dwa razy, by omówić szczegóły połączenia. Kuzniecow został też poproszony o e-mail. Onet ujawnił, że wysłał go z szyfrowanego serwisu protonmail.

"Rz" podkreśla, że błąd popełniono na etapie weryfikacji, która miała na celu skontaktowanie się z asystentem Guterresa i potwierdzenie, że sekretarz generalny rzeczywiście chce rozmawiać z prezydentem. Pracownik przedstawicielstwa Polski przy ONZ nie wykonał tego zadania.

Jak podkreśla dziennik, próby "wkręcenia" Andrzeja Dudy były już wcześniej. Do prezydenta dzwoniły osoby podszywające się pod Emmanuela Macrona i Wołodymyra Zełenskiego, ale udało się ich zdemaskować.

