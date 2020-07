Prof. Legutko: KE walczy o wzmocnienie swojej roli

– Komisja Europejska walczy o wzmocnienie swojej roli i kompetencji. Może temu posłużyć nawet wyjście poza traktaty – stwierdził profesor Legutko.

Jego zdaniem ewentualne wprowadzenie mechanizmu połączenia wypłat środków unijnych z praworządnością pozwoli KE oraz najważniejszym politykom Unii Europejskiej wzmocnić swoją władzę nad państwami członkowskimi. Odtąd będą oni mogli narzucać swoją wolę innym.

Zdaniem europosła powiązanie funduszy z praworządnością byłoby krokiem "kompletnie niepraworządnym", a o samej regule praworządności mówi, że "nie ma w niej żadnych kryteriów". To skutkowałoby pełną dowolnością w zasadach jej stosowania. Jego zdaniem również nie istnieje możliwość legalnego powiązania wypłat środków unijnych z praworządnością.

– Kłóci się to ze wszystkim, co kiedykolwiek zostało ustalone w negocjacjach prowadzących do podpisywania kolejnych traktatów – uważa polityk PiS.

