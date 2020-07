"Nikt jej nie broni". Którzy ministrowie nie przetrwają rekonstrukcji?

Kto odejdzie z rządu? Wszystko wskazuje na to, że zmieni się szef dyplomacji. – Kilka miesięcy temu umówiliśmy się z premierem Mateuszem Morawieckim na kontynuowanie mojej misji do wyborów prezydenckich – przyznaje w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Jacek Czaputowicz. Polityk pytany o to, czy w obozie władzy są naciski na to, aby odszedł, przyznał, że takich nacisków nie ma. I dodał: – Ale uważam, że to jest dobry moment na zmianę na czele naszej dyplomacji.

Jak pisze Interia, wiceministrowie w MSZ nie komentują tej sprawy. W kontekście nowego kierownictwa MSZ plotkuje się m.in. o Krzysztofie Szczerskim, szefie gabinetu prezydenta. Pada także nazwisko wiceministra Pawła Jabłońskiego. – Typuje się Pawła Jabłońskiego, bo to niegdyś najbliższy współpracownik premiera Mateusza Morawieckiego – mówi były szef MSZ Witold Waszczykowski. Polityk PiS podkreśla jednak, że rola resortu uległa znaczącej zmianie.

Według zakulisowych ustaleń Interii, swój resort straci Małgorzata Jarosińska-Jedynak, szefowa ministerstwa funduszy i polityki regionalnej. Niepewna ma być też sytuacja minister sportu. Danuta Dmowska-Andrzejuk ma w ocenie części polityków Zjednoczonej Prawicy nie radzić sobie na stanowisku. – Fajna babka, mogłaby ocieplić wizerunek rządu. Jednocześnie jest skonfliktowana z Jackiem Osuchem, który reprezentuje pisowski beton pokroju Ryszarda Terleckiego. Oczywiście pani minister jest kojarzona z Morawieckim. Ale rozmowa odbywa się na zasadzie: albo ona, albo on – mówi jeden z informatorów portalu. W kontekście następcy Danuty Dmowskiej-Andrzejuk przewija się nawet nazwisko Ryszarda Czarneckiego.

W PiS miało się także zacząć poszukiwanie następcy Łukasza Szumowskiego. Choć sam minister zapewnia, że nie chce odchodzić. – W PiS jest wielu polityków i fachowców, którzy się znają na zdrowiu. Jeśli pan minister Szumowski zrezygnuje, nie będzie kłopotu. Na pewno świetnie się do tej pory spisywał, nie tylko w związku z efektami walki z koronawirusem, ale w ogóle – uważa Stanisław Karczewski, były marszałek Senatu.

