Co zrobić z tym zwycięstwem?

"Andrzej Duda, to się uda”. To prawda, znów się udało. Po wyborach w PiS na razie dominuje ulga. Wspólnym wysiłkiem odsunięto wizję zepchnięcia rządzącej partii do roli kolosa sparaliżowanego wetami wrogiego prezydenta. Jak zawsze od 2015 r. najlepszym sojusznikiem Jarosława Kaczyńskiego okazali się zwykli wyborcy, którzy umieli zmobilizować się na czas.