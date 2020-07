Nowe kłopoty "Pana Tik-Taka"

Kiedy poznałem pana Sławomira, powiedziano mi, że może być to pierwszy kierownik Ukrawtodoru, do którego organy ścigania nie będą miały pytań. Cud się nie zdarzył – skomentował na Facebooku Władysław Kryklij, ukraiński minister infrastruktury, po tym, jak gruchnęła wieść, że dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb antykorupcyjnych doszło do zatrzymania Sławomira Nowaka (Nowak zgodził się na podawanie w mediach pełnego imienia i nazwiska oraz pokazanie wizerunku). Były minister infrastruktury w rządzie Donalda Tuska po odejściu z polskiej polityki przyjął ukraińskie obywatelstwo i postawił na karierę u naszych wschodnich sąsiadów. W 2016 r. został szefem ukraińskiej państwowej agencji drogowej Ukrawtodor (odpowiednik naszej GDDKiA). Miał pomóc Ukraińcom w poprawie fatalnego stanu ich dróg.