"Sezon ogórkowy będzie skrócony". Sobolewski zdradza: Będzie jesienna ofensywa programowa PiS

– Wszystko przed nami. Sezon ogórkowy jest wyjątkowo krótki, ale będzie jeszcze bardziej skrócony. Tyle mogę powiedzieć – dodawał polityk.

Co z konwencją stambulską?

Jak podkreślił Sobolewski, wniosek Zbigniewa Ziobry o wypowiedzenie konwencji stambulskiej zostanie przeanalizowany w ramach obozu rządzącego.

– Nie ukrywam, że na pewno ma dużą liczbę zwolenników w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy. Dwie kwestie są zasadnicze. Po pierwsze nie możemy sobie pozwolić na narzucenie jakichkolwiek treści ideologicznych niezgodnych z polską konstytucją, a jeśli już decyzja byłaby podjęta, to będzie ona podjęta z zachowaniem praw wynikających z konwencji. Chodzi o takie wdrożenie, by obok słusznych przepisów nie przyjmować ideologicznych zapisów. Warto przywołać stanowisko prof. Zolla, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który nie pała do nas sympatią, a w 2014 roku nawoływał, by nie przyjmować tej konwencji, bo może to być zamach na naszą cywilizację – mówił.

– W Polsce mamy najniższą liczbę przestępstw pod tym względem, ale mamy też największą liczbę zgłaszanych tego typu zdarzeń. Konwencja niczego nie rozwiązuje, ale jest to przykrywka do wprowadzenia ideologicznych zapisów. Jest choćby zapis mówiący o kilkudziesięciu płciach – wskazywał.

Rekonstrukcja

Sobolewski był także pytany o planowaną po wakacjach rekonstrukcję rządu. – Rekonstrukcja będzie dotyczyła nie tylko spraw personalnych, ale i struktury organizacyjnej rządu. Mam nadzieję, że podobnie jak w ostatnich latach, gdy dochodziliśmy wewnątrz obozu do kompromisu, to teraz tak będzie, a każde z ugrupowań nieco ustąpi. Umowa koalicyjna jest przedmiotem rozmów pomiędzy liderami i na pewno będzie miało to konkluzje. Przypominam, że aktualna umowa wygasła po wyborach prezydenckich – mówił.

Czytaj także:

"Rz": Zgrzyty w Zjednoczonej Prawicy. "DGP": Szykuje się kadrowa "miotła"Czytaj także:

Woś mówi wprost: Nie możemy zaczynać od personaliów. Domagamy się realizacji umowy koalicyjnejCzytaj także:

Wójcik: Na to nie możemy się zgodzić