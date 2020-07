33 organizacje piszą do Rady Europy. Nie chcą wypowiedzenia konwencji stambulskiej

33 organizacje związane z edukacją wysłały list do Sekretarz Generalnej Rady Europy. Jak informuje Wirtualna Polska, pod listem podpisali się m.in. Protest z Wykrzyknikiem, NIE dla chaosu w szkole, Edukacja w Działaniu, My, Rodzice, Fundacja Dzieci Mają Głos.

Według autorów apelu skierowanego do Mariji Pejčinović Burić, pomysł wypowiedzenia konwencji "wywołał poruszenie w środowisku nauczycielskim, zaangażowanym w sprawy ochrony dzieci i innych osób narażonych na przemoc". Sygnatariusze tłumaczą, że zajęcia z edukacji seksualnej i antydyskryminacyjne, które są wpisane w podstawę programową, były w Polsce zawsze oferowane na zasadzie dobrowolności i jedynie za zgodą rodziców. "Warszawska Deklaracja LGBT opiera się na standardach WHO, nie na Konwencji Stambulskiej" – dodają.

"My, społeczność nauczycieli, wzmocniona głosem organizacji rodzicielskich i uczniowskich, sprzeciwiamy się wycofaniu naszego kraju z Konwencji Stambulskiej. Konwencja jest międzynarodową gwarancją bezpieczeństwa dla naszych uczniów i rodziców narażonych na przemoc. Z przykrością stwierdzamy, że nasze prawo krajowe, nawet jeśli zostało niedawno zmienione, nie gwarantuje życia wolnego od przemocy we wszystkich aspektach. Brakuje nam też pełnego zaufania do prawa krajowego ze względu na fakt, iż nawet tak fundamentalna ustawa jak Konstytucja RP nie jest szanowana przez rządzących. W związku z powyższym nie mamy gwarancji, że obowiązujące przepisy nie zostaną zmienione lub wycofane w przyszłości" – czytamy w liście.

Biura Sekretarz Generalnej Rady Europy potwierdziło otrzymanie apelu i zapewniło o monitorowaniu sytaucji w Polsce związanej z konwencją.