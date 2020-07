Polityk PiS: To jest ta zgoda, do której nawoływał Trzaskowski?

Radni pomorskiego sejmiku wojewódzkiego, głosami członków klubu PO, odrzucili projekt PiS w sprawie listu gratulacyjnego do prezydenta, nawet nie poddając go pod dyskusję na sali plenarnej.

"Pomorski sejmik wojewódzki nie zgodził się na wysłanie listu gratulacyjnego do prezydenta Andrzeja Dudy z okazji zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Platforma się na to nie zgodziła. To jest ta zgoda, do której nawoływał Trzaskowski? Oczywiście wszystko to była wielka lipa..." – napisał na swoim profilu na Twitterze Kazimierz Smoliński z PiS.

Jak informuje portal Stefczyk.info, radni sejmiku nie wyrazili też zgody na zaproszenie prezydenta na jedną z sesji podsumowującą zakończenie prac nad strategią województwa na najbliższe 10 lat.

3 sierpnia kluczowa decyzja SN

Przypomnijmy, że w drugiej turze wyborów prezydenckich, która odbyła się 12 lipca, Andrzej Duda zdobył 51,03 proc. głosów, natomiast jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski – 48,97 proc. Frekwencja wyniosła 68,18 proc.

3 sierpnia w Sądzie Najwyższym odbędzie się posiedzenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w celu podjęcia uchwały w sprawie ważności wyborów prezydenckich.