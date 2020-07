Szef GIS: Będę do tego przekonywał pana prezydenta

Prezydent Andrzej Duda do tej pory mógł mieć poczucie, że nie musi się szczepić na grypę, ale w tej chwili zrobi to prawdopodobnie dla innych. Będę go do tego przekonywał – powiedział w TVN24 Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny.

6 lipca podczas spotkania w Końskich Andrzej Duda stwierdził, że "absolutnie nie jest zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych". – Ja osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę, bo uważam, że nie. Miałem oczywiście różne szczepienia jako dziecko i później jako dorastający chłopak, ale na grypę się nigdy nie szczepiłem i nie chcę się szczepić – powiedział. Szef GIS Jarosław Pinkas powiedział w TVN24, że "planuje o tym porozmawiać z panem prezydentem". – Myślę, że pan prezydent podejmie naprawdę racjonalną decyzję. Pan prezydent jest osobą niezwykle sprawną fizycznie, jest człowiekiem zdrowym. Do tej pory mógł mieć poczucie, że nie musi się szczepić, ale w tej chwili zrobi to prawdopodobnie dla innych. Będę przekonywał pana prezydenta – stwierdził Pinkas. Pytany, czy szczepienia na grypę powinny być obowiązkowe, inspektor odparł, że "powinny być obowiązkowe dla grup ryzyka". – W tej chwili najważniejsze jest to, żeby zaszczepili się moi koledzy lekarze, moje koleżanki pielęgniarki, żeby personel zdrowia był zaszczepiony w pierwszej kolejności. On tak naprawdę powinien dać przykład. To nie ja powinienem namawiać pana prezydenta, tylko wszyscy jego przyjaciele lekarze – powiedział Pinkas.