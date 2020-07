Kraków: Mężczyzna chciał wjechać do Polski na podstawie paszportu PRL

W środę na lotnisku w Krakowie-Balicach wylądował czarterowy samolot z Chicago. Podczas odprawy granicznej uwagę funkcjonariuszy Straży Granicznej zwrócił paszport jednego z podróżnych. 70-letni mężczyzna przyleciał do Polski z paszportem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej serii RA, wydanym w roku 1992 w Chicago – opisuje portal Gazeta.pl.

70-latek ie miał przy sobie żadnego innego polskiego dokumentu. Jego dane nie znajdowały się w systemie PESEL, przez co nie można było ustalić, czy ma polskie obywatelstwo.

Jednak dzięki temu, że w podróży towarzyszyła mu żona, udało się odnaleźć w aktach Urzędu Stanu Cywilnego wpis o zawarciu przez mężczyznę związku małżeńskiego. To pozwoliło przekroczyć mu granicę. Poinformowano go jednak, że musi złożyć wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego do Wojewody Mazowieckiego, a następnie wyrobić nowy paszport.