Macierzanka. Kobiety z małymi dziećmi też mogą się rozwijać – duchowo i zawodowo

Macierzanka jest nieformalną grupą. Działa w wielu miastach kraju. Mamy, które opiekują się małymi dziećmi raz w tygodniu mają możliwość spotkania się w swoim gronie, na wspólnej Eucharystii, rozmowie przy kawie, warsztatach lub spotkaniach tematycznych. Macierzanka to niejako odpowiedź na wykluczenie społeczne, które bardzo często dotyka "świeże" mamy, które poświęcają swój czas na opiekę nad maluchem.

Dlaczego "macierzanka"?

Macierzanka to aromatyczna roślina. Bardzo często wykorzystuje się ją w lecznictwie, przemyśle perfumeryjnym, a nawet spożywczym. Co ciekawe, "macierz" w języku staropolskim oznacza właśnie matkę.

Z każdym rokiem Macierzanka się powiększa, co ozancza, że coraz więcej mam szuka wspólnot, by móc wzrastać i rozwijać się zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Dominikanka s. Małgorzata Lekan mówi o nich "ambitne duchowo". "Jeśli więc, Mamo, potrzebujesz wsparcia albo masz w sobie dużo energii, pomysłów, umiejętności, talentów i chcesz się tym podzielić z innymi kobietami – zapraszamy" – zachęca grupa krakowskich macierzanek spotykająca się przy sanktuarium św. Józefa w Podgórzu.

"By dzieci były radością naszą i innych"

Redaktor mediów watykańskich Przemysław Radzyński, zwraca uwagę, że w rodzinach wielopokoleniowych łatwiej było dzielić codzienność z kimś z rodziny – troski, radości, czy trudności. Dziś w dobie samodzielności, kobieta bardzo często musi radzić sobie sama. We wspólnocie Macierzanka może znaleźć kobiety, które – tak, jak ona – mierzą się z podobną codziennością, przez co łatwiej o wymianę doświadczeń, wspólną modlitwę, czy po prostu odpoczynek.

"Podczas spotkań poruszamy tematy dotyczące kobiecości, macierzyństwa i duchowości matki i żony. Dużo miejsca poświęcamy sprawom związanym z wychowaniem i rozwojem dzieci. Poszukujemy «złotego środka» i odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Chcemy, by nasze pociechy były radością naszą i innych" – wskazała jedna z mam.

"Jestem przekonana, że macierzyństwo i świat współczesny stawiają tyle wyzwań, że każda mama potrzebuje wsparcia – czy to wiedzy, wskazówek innych mam, czy po prostu zapewnienia, że nie ona jedna przechodzi przez trudniejsze chwile". "Te cotygodniowe spotkania to przestrzeń relacji, gdzie spotkałam bardzo dużo mam, które wyznają podobne wartości i starają się nimi żyć na co dzień". To kolejne świadectwa kobiet, które uczęszczają na spotkania Macierzanek. Jak podkreślają, spotkania grup to nie tylko "rozmowy o pieluchach".

