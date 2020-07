Jaki: Obecnie trwa wojna cywilizacji

Patryk Jaki stwierdził, że to etyka chrześcijańska jest podstawą moralności, która porządkuje nasze życie. Z tego też względu wszelkie ataki na nią są w linii prostej atakami na moralne podstawy funkcjonowania zachodnich społeczeństw.

– Chciałbym zwrócić uwagę, że tytułowa wojna cywilizacyjna to szeroki proces, na którego końcu jest konwencja stambulska. Trwa walka o zabicie cywilizacji zachodniej, której fundamenty to etyka chrześcijańska, filozofia grecka i prawo rzymskie. Przez lata w Europie i na świecie widzieliśmy próby niszczenia najważniejszego fundamentu – etyki chrześcijańskiej. Składa się na to moralność, która porządkuje nasze życie – powiedział europoseł w programie "Rozmowy niedokończone".

Odnosząc się szerzej do kwestii konwencji stambulskiej, Jaki stwierdził, że ten dokument tylko pozoruje walkę z przemocą wobec kobiet. Jego prawdziwym celem jest edukacja młodego pokolenia w duchu ideologii gender.

– Jednym z głównych elementów wpływu na społeczeństwo jest edukacja, która jest częścią konwencji stambulskiej. Po pierwsze, jako źródło przemocy wskazuje religię. To kłamstwo. Przecież nasza etyka chrześcijańska porządkuje te zagadnienia moralne. Po drugie, niszczy to, co jest podstawową komórką społeczną – rodzinę, rozumianą jako związek mężczyzny i kobiety – powiedział Jaki.

Dodał również, że ideolodzy gender powołują się na stwierdzenia nie mające potwierdzenia w faktach naukowych. W związku z tym łatwo poddają się konwersji na twierdzenia paranaukowe, a potem zamieniają się w ideologię.