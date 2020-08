Senator Libicki w szpitalu. Nowe informacje o stanie polityka

"Uwaga! Ważna wiadomość! Mam koronawirusa. Oczywiście podam tych których spotkałem w zeszłym tygodniu do Sanepidu. Gdybym o kimś zapomniał proszę, by sam zrobi test" – napisał na Twitterze polityk w sobotę wieczorem.

Jak informuje dzisiaj serwis Wirtualna Polska, polityk obecnie znajduje się w szpitalu. – W czwartek wracałem samochodem z Senatu do domu. Było gorąco, więc włączyłem klimatyzację. Po powrocie do domu poczułem początki przeziębienia. Pomyślałem, że to przez klimatyzację. Pojawiła się jednak gorączka, której nie były w stanie zbić leki. Skojarzyłem, że to jeden z objawów koronawirusa i w sobotę o 10:00 pojechałem do szpitala jednoimiennego w Poznaniu – opowiedział polityk w rozmowie z Wp.pl.

Testy potwierdziły, że polityk ma koronawirusa i zostanie zatrzymany w szpitalu. – Lekarze mówią, że trochę tu poleżę. Dostaję leki i czuję się, jakbym miał początki grypy – opisuje Libicki w rozmowie z Wp.pl.

Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 548 nowych przypadkach koronawirusa i 10 kolejnych zgonach. Łączna liczba wszystkich zakażeń wzrosła w Polsce do 46 894. Z powodu COVID-19 zmarło w sumie 1 731 osób.

Nowe przypadki dotyczą województw: śląskiego (191), małopolskiego (76), wielkopolskiego (72), mazowieckiego (71), pomorskiego (24), podkarpackiego (23), dolnośląskiego (16), opolskiego (16), łódzkiego (13), kujawsko-pomorskiego (9), lubuskiego (9), podlaskiego (9), lubelskiego (7), warmińsko-mazurskiego (5), zachodniopomorskiego (5), świętokrzyskiego (2).

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w komunikacie o śmierci kolejnych 10 osób. To sześć kobiet i czterech mężczyzn w wieku od 55 do 95 lat. "Wszystkie osoby miały choroby współistniejące" – napisano w raporcie.

Według danych MZ, łączna liczba zakażeń wzrosła w niedzielę do 46 894. Od początku wybuchu epidemii zmarło w Polsce 1 731 osób. Wyzdrowiało 34 709 pacjentów.

Niedzielne statystyki pokazują spadek nowych przypadków. Rekord padł wczoraj, kiedy odnotowano ich 658. Z kolei w piątek wykryto 657 zakażeń.

Resort zdrowia przekazał również, że z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest obecnie 1835 osób, z czego 76 korzysta z respiratorów. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 96 425, natomiast nadzorem epidemiologicznym – 8 523.