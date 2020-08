Nowaczyk: Złamałem hasło do zaszyfrowanego dysku komisji Millera

– Była rzecz, która mnie zaszokowała i o której muszę w końcu powiedzieć. Materiały te (komisji Millera – red.) były utajnione i dokumenty z analiz i badania ciał ofiar zostały zaszyfrowane na dysku. Złamałem to hasło. Nie było ono trudne do odgadnięcia. Hasłem tym jest "dupa" – powiedział Nowaczyk w programie "W punkt" w TV Republika.

Według wiceszefa podkomisji smoleńskiej, przeprowadzona została analiza ciał i obrażeń ofiar katastrofy. – Nie tylko znaleziono wszystkie możliwe części ciał ofiar, ale też przyporządkowano ofiarom miejsca w samolocie – powiedział naukowiec.

Nowaczyk, cytowany na łamach "Gazety Polskiej Codziennie', tłumaczy, że podkomisja tak stara się zredagować raport na temat tragedii smoleńskiej, aby osoby zainteresowane nim były go w stanie przeczytać, zrozumieć i mieć wgląd w całą sytuację. Przypomina też, że w ubiegłym tygodniu w Sejmie zaprezentowano film o ustaleniach podkomisji i znalezieniu śladów materiałów wybuchowych w tupolewie o numerze bocznym 102.

– W czymś, co się nazywa z języka angielskiego slotem, czyli taką przednią częścią skrzydła wysuwaną przy lądowaniu. To jest zamknięta część, którą należy rozmontować. Zrobiliśmy to i znaleźliśmy tam ślady materiałów wybuchowych – powiedział Nowaczyk. Jak dodał, podkomisja znalazła informację, że ten slot był w 2009 r. wymieniony między samolotami: 101 i 102. Według ustaleń podkomisji kawałek maszyny odpadł 100 m przed brzozą.

Nowaczyk uważa, że komisja Millera nie analizowała wszystkich parametrów i "przeoczyła" dane, które świadczą o tym, że samolot utracił końcówkę skrzydła jeszcze przed brzozą.

