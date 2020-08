"To dramat!". Prof. Simon: Nigdy nie damy sobie rady z epidemią

"Jestem w Kołobrzegu. To, co się tu dzieje to dramat! To brak szacunku dla innych i egoizm. Dopóki tak będzie, nigdy nie damy sobie rady z epidemią" – mówi profesor Krzysztof Simon w rozmowie z "Gazetą Wrocławską"

Jak obserwuje prof. Simon, "w hotelach może jeszcze ludzie noszą maseczki, ale też nie wszyscy". "Gdy sam zakładam maseczkę, większość turystów patrzy na mnie jak na dziwaka. Tu, gdzie jestem, jakieś 40 procent gości to turyści z zagranicy. Oni to już w ogóle nie przestrzegają żadnych norm i zasad" – stwierdził. "Nie ma wątpliwości, że w ten sposób tylko zapraszamy koronawirusa, by zaatakował z jeszcze większą siłą" – ocenił lekarz. Duża ilość nowych zakażeń Mamy 575 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – poinformowało w poniedziałek w porannym komunikacie Ministerstwo Zdrowia. Nowe potwierdzone przypadki dotyczą województw: śląskiego (146), wielkopolskiego (98), mazowieckiego (82), małopolskiego (78), podkarpackiego (42), pomorskiego (20), łódzkiego (20), dolnośląskiego (17), zachodniopomorskiego (15), lubelskiego (13), lubuskiego (13), podlaskiego (10), kujawsko-pomorskiego (9), świętokrzyskiego (8), opolskiego (3), warmińsko-mazurskiego (1). Jednocześnie resort zdrowia poinformował o śmierci jednej osoby zakażonej. Zmarła to 76-letnia kobieta z Grajewa. "Osoba ta miała choroby współistniejące" – przekazano. Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła dziś do 47 469, z czego 1 732 osoby zmarły.