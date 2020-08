Kaczyński ujawnia szczegóły rekonstrukcji. "Radykalny plan"

Według "DGP" w PiS trwają analizy dotyczące ostatecznego kształtu rekonstrukcji gabinetu Mateusza Morawieckiego. Nad koncepcją ma pracować trzech polityków ‒ po jednym z każdego ugrupowania wchodzącego w skład Zjednoczonej Prawicy (czyli PiS, Porozumienia i Solidarnej Polski).

Dziennik ustalił, że chodzi o to, by już na etapie roboczym – przed przedłożeniem propozycji dla Nowogrodzkiej – wypracować kompromis w sprawie równowagi koalicyjnej. – Na razie dyskusje mają charakter strukturalny, nie rozmawiamy jeszcze o nazwiskach – powiedział "DGP" rozmówca znający przebieg prac.

Kaczyński zdradza szczegóły

"Rekonstrukcja rządu odbędzie się we wrześniu lub najdalej na początku października. Plan zakłada zmniejszenie liczby resortów do 12. Liczę, że negocjacje umowy koalicyjnej w ramach Zjednoczonej Prawicy w przyszłym miesiącu zakończą się sukcesem" – powiedział PAP lider PiS Jarosław Kaczyński, dodając, że w najbardziej radykalnej wersji, liczba resortów może być nawet skrócona do 11. Tweet z jego wypowiedzią PAP opublikowało na Twitterze.

