Robi karierę międzynarodową. "Bycie aktorką i mamą jest sprzeczne"

Joanna Kulig wystąpiła w dwóch nominowanych do Oscara polskich filmach. Szybko zainteresowały się nią duże zagraniczne wytwórnie filmowe, zapraszając na castingi. Aktorka była wówczas przed samym porodem. Teraz stara się pogodzić macierzyństwo ze swoim zawodem.

Na casting do produkowanego przez Netfliksa serialu The Eddy Joanna Kulig poszła w widocznej ciąży.

– Miałam wyznaczoną datę porodu, ale miałam też casting. Zaczęłam śpiewać. Pytali mnie: czy pani przygotuje 14 piosenek po angielsku? Mówiłam głupoty, ale chciałam bardzo. I udało się – wyjawiła aktorka w czasie debaty zorganizowanej w ramach tegorocznej edycji festiwalu Pol'And'Rock.

Jednak zaznacza, że godzenie kariery z byciem mamą jest niezwykle trudne i wyczerpujące.

– Miałam doły, płakałam. Ale wszyscy w tym serialu przekraczali strefę komfortu. To było ekstremalnie trudne. Jak się skończyło, to było: "Uff, udało się". Jednak to pokazuje, że ma się ograniczony zasób energetyczny. Bycie aktorką i mamą jest sprzeczne – oceniła.